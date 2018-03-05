Компания «Porsche» намеревается создать летающие такси

Немецкий производитель спорткаров «Porsche» заявил о намерениях выйти на рынок воздушных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Reuters».

Компания «Porsche» изучит перспективы рынка летающих такси, готовясь к конкуренции на рынке пассажирских перевозок. По словам директора по продажам «Porsche» Детлева фон Платена, в этом действительно есть смысл.

- Если я еду от Цуффенхаузена (завода «Porsche») в аэропорт Штутгарта, то мне нужно не менее получаса. Это если мне повезет. Перелет займет всего три с половиной минуты, - сказал фон Платен.

«Porsche» планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. В компании считают, что этого можно достичь, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.

Первый электрокар «Porsche» поступит в продажу в 2019 году, автомобиль будет стоить на уровне 90 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что телеведущий Кларксон взял с собой на тест-драйв шесть юристов, чтобы его не засудили за критику «Tesla».