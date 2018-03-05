Нардеп-николаевец Козырь в 2017 году заработал почти ₴300 тысяч и «пересел» на другой внедорожник

Народный депутат Украины Борис Козырь, представляющий в парламенте Николаевскую область, за 2017 год заработал 284 тысячи 875 гривен в Верховной Раде и, преподавая в Национальной университете кораблестроения им. адмирала Макарова.

Об этом свидетельствует поданная депутатом электронная декларация.

Супруга депутата Юлия Козырь в качестве заработной платы получила 47 тысяч 177 гривен на трех предприятиях – ООО «Флагман МК», ООО «Юникор Меритайм» и «Флайбридж».

В разделе «денежные активы» Борис Козырь, как и в прошлом году задекларировал наличные средства в размере 395 тысячи 500 долларов, 65 тысяч евро и 400 тысяч гривен. И жена его по-прежнему владеет 393 тысячами 500 долларов, 50 тысячами евро, 870 тысячами гривен.

Стоит отметить, что одним из произошедших за год в жизни депутата изменений, внесенных в декларацию, стало заключение договора на пользование внедорожником «Toyota Land Cruiser 200» 2014 года выпуска с неким Юрием Телегиным.

До этого Козырь бесплатно пользовался таким же внедорожником но другого собственника – Светланы Борчевской.