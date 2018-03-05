«Укравтодор» отчитался, что в прошлом году потратил 800 миллионов на «улучшение дорог по маршруту «Львов-Николаев»

Государственное агентство автомобильных дорог в 2017 году израсходовало бюджетные средства на сумму 20,165 миллиарда гривен, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно отчету агентства об исполнении госбюджета за 2017 год, на развитие и содержание сети дорог общего пользования было направлено 13,292 миллиардов гривен.

На исполнение долговых обязательств по займам, привлеченным государством или под государственные гарантии, было направлено 4,902 миллиарда.

Также средства бюджета направлялись на ряд дорожных программ.

В частности, на развитие автомагистралей и реформу дорожного сектора было направлено 1,739 миллиарда, на улучшение состояния дорог по маршруту «Львов-Тернополь-Умань-Белая Церковь-Одесса-Николаев» – 800 миллионов гривен

По программе развития приграничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе финансирование не происходило.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из всех источников финансирования на ремонт, эксплуатацию дорог в Николаевской области и проектирование уже выделено более 1 миллиарда гривен.