Долг по зарплате николаевским учителями составил более 40 миллионов, депутаты винят в этом управление образования

В Николаеве задолженность по заработным платам учителям составляет 40 миллионов 368 тысяч гривен.

Об этом во вторник 6 марта сообщила замчанальника управления образования Николаевского городского совета Елена Завьялова в ходе публичного отчета о расходах бюджетных средств за 2017 год.

Так, после отчета чиновницы, депутат от фракции «Оппозиционный Блок» Павел Зоткин поинтересовался, как обстоят дела с выплатой по заработной плате учителям.

Елена Завьялова - Да, у нас 40 миллионов 368 тысяч гривен сейчас есть задолженность, но нами подготовлены все возможные обращения и письма с просьбой помочь. Дело в том, что при формировании бюджета на этот год берутся показатели по контингенту детей на 1 января прошлого года. В этом году у нас 44 класса, которые не были учтены. Это было 5 сентября и они не попали в распределение денег, - проинформировала Елена Завьялова.

Павел Зоткин Олег Солтыс

Озвученная информация возмутила коллегу по фракции Олега Солтыса – «сентябрь месяц, а управление образования не знает о том, что добавилось 40 классов?!». В частности, он отметил, что бюджет на 2018 год принимается в декабре 2017 года и при принятии бюджета управление не побеспокоилось об этом.

- Это задача первоклассника. Вы не имеете права вести даже детей первых классов, если допустили задолженность. Это большой минус вам, - резюмировал Солтыс.

Коллегу поддержал депутат «ОппоБлока» Александр Дюмин, который посоветовал замначальнику написать заявление и покинуть занимаемую должность.

- Я расстроен. Мы считали, что есть серьезные причины из-за недофинансирования, а оказывается, мы отправили письма и не знали, что 40 классов у нас будет. Вы вообще представляете, что вы говорите? Напишите заявление и перейдите на другое место работы. Новому начальнику управления придется работать вот с такими замами. С первого дня вам подстава, - заявил депутат.

Напомним, что ранее учителя некоторых школ пожаловались, что администрации принуждают их писать заявления на отпуск за собственный счет для экономии бюджетных средств. В частности, Кабинет Министров принял решение о повышении зарплат учителей с января.