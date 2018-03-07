Из-за изменений в законодательстве процедура выделения финпомощи ЖЭКам Николаева затягивается

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько сообщил, что одной из проблем использования бюджетных средств в 2017 году стало то, что теперь все вопросы, которые касаются финансовой помощи коммунальным предприятиями города нужно согласовывать с Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом он сообщил во вторник 6 марта, в ходе своего отчета, как главный распорядитель бюджетных средств в сфере ЖКХ за 2017 год.

- На сегодняшний день усложнилась ситуация с предоставлением финансовой помощи и увеличением статутного капитала на наши коммунальные предприятия. Теперь мы должны согласовывать предоставление финансовой помощи будь то депутатские деньги, будь то пополнение статутного капитала, будь то другая финансовая поддержка, все это согласовывается с Антимонопольным комитетом Украины, так как это считается помощью от государства, - объяснил он.

При этом в презентации, которую он представлял во время отчета было отмечено, что данное усложнение процедуры «привело к невозможности организации устойчивой деятельности жилищно-коммунальных предприятий, которые обеспечивают город услугами ЖКХ и ремонтно-строительными работами».

В частности, речь идет о законе ВРУ, которая летом 2014 года приняла закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования», в котором идет речь о новом порядке выделения помощи за счет государственных и местных бюджетов. Закон должен быть вступить в силу через три года, то есть со 2 августа 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что убыточным жилищно-эксплуатационным предприятиям Николаева, которые обслуживают жилые дома в Николаеве, мэрия Николаева хочет перечислить 2,8 миллиона гривен, тем самым покрыть за счет денег налогоплательщиков накопленные ЖЭКами долги.