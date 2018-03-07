На Николаевщине столкнулись легковые автомобили – пострадали четыре человека, в том числе двое детей

В Николаевской области днем 7 марта на автодороге «Благовещенск – Николаев» (бывшая Р-06 Ульяновка – Николаев) столкнулись автомобили «Fiat» и «Volkswagen».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения пострадали 33-летний водитель «Fiat», его пассажиры возрастом 3 и 9 лет, а также 31-летняя пассажирка «Volkswagen». С травмами различной степени тяжести их доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «BMW» после столкновения с «Chevrolet» выехал на трамвайные пути и врезался в столб.