Журналисты выяснили, что доходы семьи первого замглавы СБУ намного меньше стоимости ее «автопарка»

Доходы первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и его гражданской жены Ольги Воловчук в несколько раз меньше, чем стоимость автомобилей семьи.

Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева от 3 марта, сообщает «Украинская правда».

Согласно материалам суда, Демчина и его близкие владеют дорогими объектами движимого и недвижимого имущества.

В частности, сожительница Демчины Воловчук владеет автомобилями «Peugeot 508» 2012 года выпуска, «Mazda CX-5» 2014, «Land Rover Range Rover sport» 2015, «Mercedes-Benz V 250» 2016, совокупная ориентировочная стоимость которых составляет более 5 миллионов гривен. Кроме того, Демчина имеет квартиру, а Воловчук – земельный участок площадью 0,21 гектара.

«В то же время, согласно информации, полученной от Государственной фискальной службы, выплаченный Воловчук доход в период с 1 квартала 1998 года по 31 декабря 2016 года, составляет всего 164 тысячи 331,17 гривны. По информации, полученной от СБУ, сумма денежного обеспечения Демчины в период с августа 2009 года по декабрь 2016 года составила 1 миллион 146 тысяч 906,29 гривны», - говорится в материалах суда.

Как известно, детективы НАБУ проводят досудебное расследование по фактам возможного незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением первым заместителем главы СБУ Павлом Демчиной.

Ранее журналисты выяснили, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями. После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения. Демчину называют «смотрящим» за СБУ от первого заместителя главы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко.