Старейший футбольный клуб Испании продают за 1 евро

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Испанский футбольный клуб «Рекреативо» продают за символическую сумму в 1 евро. Это связано с неразрешимыми финансовыми проблемами и тем, что команде срочно нужен новый владелец.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Белорусский партизан».

Долги клуба составляют около 7,6 миллиона евро. При этом власти города Уэльва, где базируется команда, уже погасили основную массу долгов. Возможным покупателем является компания Eurosamop.

Отметим, что «Рекреативо» считают старейшим клубом Испании. В нынешнем году он должен отметить 129-летие. В сезоне 2002/2003 годах он выходил в финал Кубка страны, а сейчас находится в третьем по силе дивизионе испанского чемпионата.

Напомним, ранее сообщалось, что видеоповторы официально включили в правила футбола.

Вадим Богданов

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