Спикер норвежского стортинга ушел в отставку – виной всему сомнительные траты миллиардов на ремонт парламента

Председатель норвежского парламента (стортинга) Улемик Томессен ушёл в отставку из-за того, что расходы на ремонт здания парламента оказались значительно выше по сравнению с первоначальной сметой. Нового спикера выберут в ближайшие недели.

Об этом сообщает «Tjournal».

Ремонтные работы начались в 2014 году. По данным телеканала NRK, в 2015 году стоимость проекта составляла 1,1 миллиард норвежских крон (около 140 миллионов долларов). В 2018 году эта сумма увеличилась до 2,3 миллиардов крон (около 294 миллионов долларов). Как отметил телеканал, бюджетные деньги заплатили 116 разным компаниям.

Аудиторы утверждали, что во время ремонта произошло неэффективное управление расходами. Парламент также критиковали за привлечение слишком большого количества подрядчиков и консультантов вместо того, чтобы доверить реконструкцию государственному агентству по строительству.

7 марта большинство партий парламента высказали Томессену недоверие, из-за чего он ушёл в отставку. Он пояснил, что расходы выросли из-за ошибок в планировании. Томессен является членом Консервативной партии, он возглавил парламент в октябре 2013 года.

Напомним, ранее сообщалось, что киевский суд арестовал имущество мэра Одессы Труханова.