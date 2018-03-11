Европейский банк выделил 25,9 миллионов евро на строительство солнечных станций на Винничине, - Порошенко

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25 миллионов 900 тысяч евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Facebook президента Украины Петра Порошенко.

«Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также – новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции», - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Никополе Днепропетровской области заработала новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, построенная на средства канадских инвесторов.