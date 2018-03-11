«За переквалификацию статьи»: в Одессе на взятке в 15 тысяч долларов задержали следователя полиции

В Одессе при получении взятки в 15 тысяч долларов задержали следователя полиции.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Так, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Одесской области задержали следователя Приморского отдела полиции за взятку. Сумму в 15 тысяч долларов мужчина требовал «за переквалификацию статьи, находящейся у него в работе, на более мягкую».

Сейчас задержанного поместили в изолятор временного содержания. По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по статье 368 («Получение взятки должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области налоговика поймали на взятке в 250 тысяч гривен.