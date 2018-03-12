«Так делать нельзя», - главный тренер МФК «Николаев» о покупке квартиры олимпийцу Абраменко за счет спортклуба

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Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский считает, что мэрия поступила неправильно, потратив на приобретение квартиры олимпийскому чемпиону Александру Абраменко деньги, предназначенные для футбольного клуба. 

Об этом он рассказал «24 каналу».

– Отдали деньги, которые должны были пойти на инфраструктуру стадиона или на помощь футбольному клубу, я считаю, что так делать нельзя, – прокомментировал главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский.

Руководство спортклубов надеется на то, что «займ вернут вовремя», так как в средине марта команды МБК «Николаев» и МФК «Николаев»  должны ехать на соревнования. При этом в Николаевском горсовете сообщили, что пересматривать бюджет планируют не раньше, чем в конце марта. 

Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее в воздушной акробатике. Это также первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.

Вскоре после этого Петр Порошенко вручил Александру Абраменко орден и сертификат на квартиру, купленную за счет бюджета Николаева.

Юлия Давиденко

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