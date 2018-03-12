«Так делать нельзя», - главный тренер МФК «Николаев» о покупке квартиры олимпийцу Абраменко за счет спортклуба

Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский считает, что мэрия поступила неправильно, потратив на приобретение квартиры олимпийскому чемпиону Александру Абраменко деньги, предназначенные для футбольного клуба.

Об этом он рассказал «24 каналу».

– Отдали деньги, которые должны были пойти на инфраструктуру стадиона или на помощь футбольному клубу, я считаю, что так делать нельзя, – прокомментировал главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский.

Руководство спортклубов надеется на то, что «займ вернут вовремя», так как в средине марта команды МБК «Николаев» и МФК «Николаев» должны ехать на соревнования. При этом в Николаевском горсовете сообщили, что пересматривать бюджет планируют не раньше, чем в конце марта.

Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее в воздушной акробатике. Это также первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.

Вскоре после этого Петр Порошенко вручил Александру Абраменко орден и сертификат на квартиру, купленную за счет бюджета Николаева.