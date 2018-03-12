Суд оштрафовал начальника николаевской рыбоохраны за то, что тот не уволил осужденного за взятку Марченко

Михаил Синица Центральный райсуд Николаева оштрафовал начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Михаила Синицу за то, что тот не уволил с занимаемой должности начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ранее в Николаеве сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко. В итоге он был признан судом виновным и приговорен к штрафу в 25 тысяч гривен.

Так, Синицу привлекли к административной ответственности за то, что он не уволил Марченко, которого суд признал виновным в совершении коррупционного преступления.

«Так, в соответствии с требованиями части 1 статьи 84 Закона Украины «О государственной службе», одним из оснований для прекращения государственной службы в случае потери государственным служащим права на государственную службу является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении государственного служащего за совершение умышленного преступления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде прокуратура области полностью доказала вину Синицы в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 172-9 КУоАП («Непринятие мер по противодействию коррупции»), и суд наложил на него взыскание в виде штрафа в размере 2 тысяч 125 гривен.

Стоит отметить, что в конце сентября 2017 года в комментарии редакции Синица утверждал, что не может уволить Марченко лишь потому, что не имеет для этого оснований. А директор ЧП «Південнобузьке» Владимир Бордюжа, у которого вымогал взятку начальник оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николай Марченко, за что и был осужден, посетовал на давление на себя со стороны руководства ведомства Михаила Синицы.

Также напомним, что 19 сентября на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при поддержке пограничной службы Азово-Черноморского регионального управления провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу»

Как известно, 20 ноября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.