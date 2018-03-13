Исполком Николаевского горсовета утвердил порядок приобретения недвижимости в коммунальную собственность

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 12 марта утвердил «Порядок приобретения в коммунальную собственность территориальной общины города Николаева объектов недвижимого имущества».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

И.о. начальника управления по использованию и развитию коммунальной собственности Николаевского городского совета Виктор Богданов на заседании исполкома сообщил, что в данном порядке определен механизм приобретения объектов недвижимости и конкретизирован перечень необходимых документов. Также изложена очередность мероприятий, связанных с приобретением объектов недвижимости в коммунальную собственность от физических и юридических лиц.

«Принятие данного решения упрощает и упорядочивает процесс подготовки документов и осуществления мероприятий, необходимых для приобретения недвижимости в коммунальную собственность Николаева», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов.