Антимонопольный комитет обвинил ОККО и WOG в сговоре с целью повышения цен на бензин

Автозаправочные комплексы ОККО и WOG, вероятно, договорились друг с другом о совместном повышении цен на бензин А-95 и дизельное топливо в 2017-м году.

В этом компании уличил Антимонопольный комитет Украины, опубликовавший отчет по итогам прошлогодней работы.

В отчете сказано, что скоординированные действия ОККО и WOG по совместному повышению цен на топливо, в случае подтверждения этого факта, будут квалифицироваться по статье «О защите экономической конкуренции». Специалисты Антимонопольного комитета утверждают, что компании такими действиями могли добиваться устранения конкуренции между собой.

Еще одна причина вероятного ценового сговора — желание склонить к повышению цен на эти виды топлива и других участников рынка. Объективных причин для повышения цен, как сказано в отчете, у компаний не было. В настоящее время Антимонопольный комитет доказательства нарушения закона.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что рост в Украину поставок топлива российского производства, сокращение российских поставок нефти в Беларусь, ударившее по белорусскому экспорту, а также наращивание производства топлива «Укртатнафтой» закладывают предпосылки для жесткой борьбы за украинский топливный рынок.