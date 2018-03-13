В Украине намерены ввести автоматический арест банковских счетов должников

В Министерстве юстиции заявили о внедрении автоматической системы, которая позволит арестовывать средства должников с их банковских счетов, и счетов в других финансовых учреждениях.

Об этом говорится в заявлении Минюста на официальном портале.

По словам Министерства, этот шаг является одним из приоритетных на пути проведения реформы принудительного исполнения решений. Процесс внедрения данной системы - это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Международным валютным фондом.

Нынешнюю систему получения информации о счетах должника, и сам процесс их дальнейшего ареста Министерство считает неэффективными.

«Сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службу Украины. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк», — отмечается в заявлении.

Министерство юстиции также заявляет о том, что с целью перенятия опыта по внедрению подобных систем, группа специалистов под руководством Минюста посетила Хорватию и Португалию.

Напомним, что в Минюсте намерены разрешить заключенным держать домашних питомцев в местах лишения свободы.