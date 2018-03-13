СБУ задержала депутата Сумского горсовета, вымогавшего взятку в 4,5 тысячи долларов

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала главу одной из постоянных комиссий городского совета. По данным правоохранительных органов, депутат вымогал от предпринимателя 4500 долларов за продление срока аренды земельного участка.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Чиновник был задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки от посредника на одной из центральных улиц города Сумы.

Депутату было сообщено о подозрении в совершении преступления в рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). Ему грозит штраф, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Следственные действия продолжаются.

Исходя из открытых данных городского совета, главой постоянной комиссии отвечающей за архитектуру, градостроительство и регулирование земельных отношений является Вячеслав Степченко.

Фото: ssu.gov.ua Степченко Вячеслав Григорьевич Фото: smr.gov.ua

Напомним, что в Одессе на взятке в 15 тысяч долларов задержали следователя полиции. Данную сумму он требовал за переквалификацию статьи на более «мягкую».

Ранее, в Сумах задержали пограничника, который вместе с двумя экс-силовиками вымогал 40 тысяч от местного жителя.