На Николаевщине оштрафовали двух депутатов райсовета, которые не подали вовремя декларации о доходах

В Николаевской области Веселиновский районный суд оштрафовал на 850 гривен двух депутатов местного райсовета за несвоевременную подачу декларации о доходах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Депутатов Веселиновского райсовета привлекли к ответственности за административное коррупционное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В вину депутатам поставили то, что свои доходы за 2016 год они задекларировали только в январе 2018 года, нарушив сроки более чем на 8 месяцев.

Напомним, что ранее на Николаевщине депутата сельсовета оштрафовали на 850 гривен за несвоевременную подачу декларации.