Министерство инфраструктуры заявило об «официальном запуске» концессии в николаевском порту «Ольвия»

Министерство инфраструктуры объявило об официальном запуске проектов концессии в портах «Ольвия» и Херсон.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве состоялась координационная встреча с консорциумом международных консультантов, которые были избраны ЕБРР для разработки технико-экономических обоснований и подготовки тендерной документации для обоих проектов.

- Сегодня мы объявляем официальный запуск двух пилотных проектов в ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт», которые откроют путь к концессии... В ближайшие недели команда экспертов и консультантов полноценно приступит к разработке технико-экономических обоснований проектов, - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министерство инфраструктуры Украины было инициатором разработки законопроекта «О концессиях», который одобрен правительством в конце 2017 года и «должен быть внесен в парламент в марте 2018 года».

Проект предусматривает привлечение около 250 миллионов долларов США для строительства нового терминала и причалов на территории ГП «СК «Ольвия».

Напомним, что николаевский спецпорт «Ольвия» сократил доходы вдвое после перехода с перевалки металла на зерно.