Департамент ЖКХ через суд обязали заплатить ₴130,5 тысяч штрафа за монтаж в николаевской многоэтажке теплосчетчика без документов

Управление ГАСИ в Николаевской области в судебном порядке доказало правомерность действий относительно наложения штрафных санкций в размере 130 тысяч 500 гривен на Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета за выполнение строительных работ без разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

«Управлением проведена плановая проверка на объекте «Капитальный ремонт теплового ввода в жилом доме по улице Космонавтов, 74, в городе Николаев ». Установлено, что подрядчиком были выполнены работы по монтажу теплосчетчика в многоквартирном доме. Указанные работы были проведены Департаментом ЖКХ Николаевского городского совета без предоставления декларации о начале строительных работ. Должностными лицами ГАСИ вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности и наложен штраф в размере 130 500 гривен», – говорится в сообщении.

В мэрии обратились с иском в Николаевский административный окружной суд об отмене указанного постановления, который удовлетворил просьбу городской власти. Не соглашаясь, управление ГАСИ в Николаевской области подало апелляционную жалобу в Одесский апелляционный административный суд, который удовлетворил ее в полном объеме, чем подтвердил правомерность действий ГАСИ.

Напомним, что это не первый подобный штраф за подобный вид работ - ранее ГАСИ на 130,5 тысяч гривен оштрафовало департамент ЖКХ за нарушения при ремонте теплового ввода в жилой дом по улице 6-я Слободская, 51.