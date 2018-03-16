Бюджетный «пирог» ЖКХ Николаева или Что общего между «делом Копейки» и «формулой Сенкевича»

С приходом так называемой финансовой децентрализации бюджеты местных советов изменились. Поменялись и принципы их формирования. Однако неизменным осталось одно – решения о том, куда будут направлены деньги николаевцев, которые те заплатили в качестве налогов, принимаются распорядителями бюджетных средств (департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление образования, администрации районов города и т.п.). По крайней мере, так указано в 22 статье Бюджетного Кодекса. Но так ли это в реальной жизни?

Впервые о том, что при распределении бюджета на 2017 год присутствовала какая-то особая формула, на одной из сессий городского совета заявили депутаты от «Самопомощи» Татьяна Суслова и Сергей Исаков.

– Я правильно понимаю, что у меня идеальный участок и не один объект не нуждается в том, чтобы на нем производить какие-то работы? Я знаю о том, что была определенная договоренность по распределению денег бюджета развития по округам. Поэтому мне абсолютно непонятно, почему на мой округ не попало не копейки, - задала тогда вопрос Суслова.

Ее поддержал депутат от «Самопомощи» Сергей Исаков, который заявил, что фракция «Самопомощь», деньги, которые «были положены по «понятиям» на десятерых человек, поделила на семерых».

– Хочу Вам сказать, что есть округа, которые имеют и 26 миллионов, и 13, и 11. А есть округа, которые имеют 182 тысячи, и там нет депутата. Это 25 округ. Есть округ 20 – там 635 тысяч. Там тоже нет депутата. Поэтому говорить о справедливости распределения бюджета не приходится. О чем приходится говорить, так это о том, что фракция «Самопомощь» деньги, которые как бы были положены по «понятиям» на десятерых человек, поделила на семерых. Я могу это доказать документально. Опытные депутаты знают, что важны не деньги, а количество объектов, которые осваиваются в тот или иной период, - заявил Исаков.

Периодически о существовании «тайной» формулы в ходе разных сессий говорили и другие депутаты. При этом представители разных фракций обвиняли друг друга в несоблюдении договоренностей, которые были достигнуты на момент распределения бюджета .

После того, как в середине января был задержан по подозрению в даче взятки сотруднику прокуратуры депутат Игорь Копейка и ещё несколько членов его «ОПГ», всплыли и первые документальные доказательства того, что при формировании бюджета на 2017 год был применен особый принцип. Подход, который по сути противоречит Бюджетному Кодексу.

Так, в одном из судебных решений о разрешении следователям по делу Копейки изъять документы, обнаруженных при обыске в департамента ЖКХ, фигурируют довольно любопытные письма. В частности, письмо Игоря Дятлова на имя тогда еще городского головы Николаева Александра Сенкевича, которое оказалось среди изъятых документов, описано так:

«Світлокопія листа Голови фракції «Политической партии «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете» ОСОБА_9 до Миколаївського міського голови ОСОБА_10 від 13.12.2016 за №44-1 з переліком обєктів на загальну суму 119259636 грн по головним розпорядникам коштів на восьми аркушах формату А-4, які скріплені металевою канцелярською скобою. На першому аркуші також мається світлокопія супровідного листа до справи №8929 від 20.12.16».

Такие же письма направляли главы и других фракций. В качестве доказательства этой информации один из источников в городском совете на правах анонимности предоставил их незначительную часть. Как раз ту, которая касается распределения средств департамента ЖКХ. По словам источника, по такому же подходу был разделен практически весь бюджет развития (деньги, за которые делаются капитальные ремонты домов, дорог, проводятся строительные работы и т.п.).

Изначально, до всех перераспределений бюджета в течении года общая сумма бюджета развития составляла около полумиллиона гривен. Соответственно, по формуле Сенкевича, который решил отдать половину этих денег на усмотрение фракций, каждый депутат получил «свои» 4,5-5 миллионов гривен. Как рассказал источник в горсовете, который принимал непосредственное участие в подготовке бюджета, все депутаты «Оппозиционного блока» отдали из «своих» денег на округа по 3 миллиона гривен на финансирование программы «Тёплый дом». Узнав эту информацию, можно понять часть «оппозиционеров», которые уже после свержения Сенкевича, когда перераспределяли остатки бюджета 2017 года, отказались голосовать за снятие с департамента энергоэффективности 19 миллионов гривен. Ведь, по сути, их «коллеги» пытались перераспределить деньги фракции «Оппозиционный блок», которые те пожертвовали на реализацию своей «теплой» программы.

Естественно, в результате такого распределения бюджета развития – 50% депутатам, 50% мэру и исполнительным органам Николаевского горсовета, сложилась ситуация, когда не все округа города получили равнозначное финансирование. Отчасти, так получилось и из-за избирательной системы, по которой был созван в 2015 году Николаевский горсовет. Ведь после выборов 11 округов Николаева остались без своего представителя в горсовете. Соответственно, и без 5 миллионов, прилагающихся им по описанной выше формуле «депутатских» денег. Однако совсем без финансирования эти округа не остались. Часть из них, по количеству выделенных на них средств, может даже поконкурировать с округами «избранных» депутатов. О том, что это так, свидетельствует анализ данных портала публичных средств Е-дата. Например, на 5-й и 12-й округ в 2017 году было направлено практически по 9,5 миллионов гривен. Очевидно, что при существовании формулы «50 на 50», учитывая отсутствие депутата на этих округах, становится понятным, что в данном случае работали 50% мэра Сенкевича и непосредственно департамента ЖКХ.

В то же время, если пересчитать все выделенные средства в разрезе округов пофракционно, то получится следующая картина: наибольшее количество средств в расчете на одного человека получили в «Самопомощи». На второй позиции фракция «Блок Петра Порошенко «Солидарность», третьи – «Оппоблок». Замыкают условный рейтинг депутаты «Нашего края». А вот в разрезе того, какой депутат на каком округе получил наибольшее количество средств, ситуация выглядит несколько иначе.

Так, наибольшую сумму получил 50-й избирательный округ, который в горсовете представляют Федор Панченко из «Самопомощи» и Андрей Яковлев от «Оппоблока». Этот округ получил около 11,5 миллионов гривен на капремонт внутриквартальных проездов и восстановление жилищного фонда. При этом, возвращаясь к теме того, каким образом формула Сенкевича связана с делом Копейки, нельзя не отметить, что один из тех, кого подозревают в хищении бюджетных средств – предприниматель Тоболин – выполнял на 50-м округе работы по капремонту системы водоотведения и канализации в ОСМД (проулок Парусный) .

На втором месте по количеству выделенных на ремонтные работы средств, с общей суммой в 9,7 миллионов гривен находится 52-й округ, также представленный депутатским тандемом «Оппозиционного блока» и «Самопомощи». На округе, представленном Екатериной Лазутой и Алексеем Лепишевым, также выполнялись работы подрядчиком, которого подозревают в членстве «ОПГ Копейки». В отличии от 50-го округа, на котором выполнял работы ФЛП Тоболин, на округе Лазуты и Лепишева ремонтировал крыши ФЛП Фолтин.

На третье место условного рейтинга округов, получивших наибольшее финансирование от департамента ЖКХ, попал и 42-й округ, представленный в горсовете депутатом от «Самопомощи» Вячеславом Апанасенко. Всего на работы в этой части города департаментом было выделено 9,4 миллиона гривен.

Как доказательство того, что формула работала не только на депутатов, могут выступить округа 5 и 12, которые попали в ТОП-10, несмотря на то, что не имеют своего представителя в горсовете.

Шестую позицию рейтинга занял округ 45, по которому были избраны Дмитрий Сичко и Игорь Копейка. И снова оба депутата являются представителями фракций «Самопомощь» и «Оппозиционный блок». Стоит отметить, что 45-й округ – тот самый, на котором находятся крыши, за ремонт которых, по материалам уголовного производства, были перечислены деньги, несмотря на то, что работы выполнены не были.

Седьмую строку рейтинга занимает 40-й округ депутата от «Оппозиционного блока» Александра Бернацкого, который в горсовете возглавляет профильную бюджетную комиссию.

На восьмой и девятой позиции ТОП-10 находятся округа представителей «Блока Петра Порошенко «Солидарность». Так, на округ Татьяны Казаковой, исполняющей на данный момент времени обязанности городского головы Николаева, было потрачено около 8 миллионов гривен. Округ Игоря Концевого, который в горсовете возглавляет «земельную» комиссию, получил около 7,9 миллионов гривен.

Замыкает рейтинг округ 38, который представлен в горсовете «оппозиционеркой» Натальей Манзюк. На работы в этой части города департаментом было выделено 7,6 миллионов гривен.

При этом три округа вообще осталось без финансирования департаментом ЖКХ. В частности, округ 16, представленный сразу двумя депутатами – Олегом Крисенко и Сергеем Танасовым («Наш край» и «Блок Петра Порошенко «Солидарность»), 17-й округ – без депутата, а также 53-й округ, от которого была избрана депутат от «Оппозиционного блока» Светлана Ласурия.

Так выглядит картина с распределением бюджетных средств по округам только департаментом ЖКХ. В письмах, направленных главами фракций, речь шла о работах не только в сфере ЖКХ, но и в других сферах жизнедеятельности города. Примечательно, что в ситуации с формулой Сенкевича часть депутатов отрицают ее существование.

- Я думаю, что из этого делаются какие-то публичные заявления, которые не совсем соответствуют действительности. По моему округу те заявки, которые я просила - они не выполнены, но выполнена заявка по стадиону школы №3. Это заявка образования. Если посчитать, то я тоже должна быть обижена. Не было здесь такого дележа, забудьте эту всю информацию, - комментирует формулу «50 на 50» и.о.мэра Николаева Татьяна Казакова.

Однако при этом она не отрицает то, что депутаты составляли администрациям районов списки объектов, по которым высказывали пожелания, чтобы те были выполнены за счет администарций.

- На внутрикварталку и на ремонт дорог в частном секторе деньги выделялись через администрацию. Это эффективно и, я думаю, что мы это продолжим в 2018 году, - говорила Казакова в конце прошлого года.

На уточняющий вопрос о том, решалось ли это пофракционно, Казакова информацию опровергала.

- Нет, это не решалось пофракционно. Это еще зависит от подрядчиков. Они зашли на участок и мы смотрим, что он не планировался, а тут 200 метров нужно доделать и ему легче сделать на месте и не перетаскивать никуда свою технику. Корректировки постоянно идут…

Хотя есть и те, кто подтверждают ее существование и даже заявляют, что такой подход к формированию бюджета – правильное решение.

- Так как я с Сенкевичем шел на выборы, если я буду его хвалить, это будет неправильно. Я понимаю «оппоблоковцев», вот пусть они тихонечко скажут... Я считаю, что это был демократический подход, и Сенкевич, он что-то новое принес, много чего нового. А то, что сейчас мы вообще не знаем, как сейчас бюджет формируется, это что – диктатура пролетариата? Квота депутата - это не деньги, это так, виртуально… Касательно того, что кто-то был недоволен тем, что «Самопомощь» по такой формуле получила больше средств, чем кто-то другой, то все было по правилам и честно. Там было 250 миллионов, по 5 миллионов на депутата, - заявил один из представителей фракции «Самопомощь», пожелавший остаться неназванным.

В свою очередь депутат от партии «Наш край» Сергей Кантор также подтвердил то, что формула все-таки была. Но, по его мнению, такой подход к распределению бюджета – неправильный.

- Да было 50%. Но это относилось только к одной части бюджета – бюджет специального фонда. Не позитивно это повлияло на бюджет. Я с этим боролся, сколько мог. Потому что это все неправильно, все нужно делать классически. Должна быть бюджетная резолюция, в соответствии с ней должны быть разработаны приоритеты развития города и дальше вкладывать в бюджет развития и в эти направления, - высказал свое мнение Кантор.

Вместе с тем, глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов, комментируя существование формулы при формировании бюджета, заявил, что такой подход к распределению денег присутствовал еще в 2016 году. Как известно, бюджет 2016 года был принят в марте 2016 года без участия фракции «Оппозиционный блок». Тогда «оппозиционеры» отказались голосовать за проект бюджета и он был принят «коалицией» из «Самопомощи», «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и «Нашего края». В 2017 году повторить успех 2016 года трем фракциям не удалось. Вероятно, по той причине, что достигнутые ранее межфракционные договоренности не были выполнены.

- Формула «50 на 50» формата 2017 года стала следствием той мартовской коалиции 2016 года. Когда бюджетные средства делились между исполнительными органами в лице Александра Федоровича, и депутатами трех фракций: «БПП», «Самопомощь» и «Наш край», которые тогда слились вместе и у них получилось 28 голосов, - рассказал Дятлов.

Пожалуй, многие помнят, как в марте 2016 года представители трех фракций горсовета на заводе депутата Сергея Кантора рассматривали бюджет. На тот момент действительно существовала так называемая демократическая коалиция.

- Дело в том, что в горсовете существовала явная коалиция. Де юре их не бывает, де факто она была. Три фракции объединились, и депутаты просто выбрали место работы у меня на заводе. Никто этого не запрещает. У нас есть все условия для аналитики, современная техника. Это не где-то там за углом исподтишка. Тот, кто хотел, приезжал и работал, а не исподтишка кто-то где-то распределял, кому-то что-то отвалил. Такого не было. Я вам скажу, что это было лучше, чем было сделано на 2017 год, когда была принята эта формула. Фактически она не звучала нигде, но была. А до 2016 года: в 2015 году бюджет развития был в пять раз меньше, чем в 2016, и там было 200 с чем-то миллионов, так что там было все просто. Там еще была другая каденция депутатов, там было сделано все в традиционном виде для николаевского горсовета. Там нужно было только дырки залатать, а в 2016 году появились эти деньги и, конечно, приоритеты были определены действующим мэром Гранатуровым и главными фракциями, и деньги были направлены на самые узкие места: троллейбусы, например, покупали, дворы делали, трамваи покупали. И до сих пор все работает. Тогда это было сделано правильно, без бюджетной резолюции, но правильно, - рассказал Сергей Кантор.

Казалось бы, если деньги на округа выделялись, работы на них проводились, то в чем проблема? Ведь всегда важнее результат, а не метод его достижения. Вместе с тем, чтобы понять, в чем именно кроется неоднозначность существования подобных формул, стоит обратить внимание на то, что из-за избирательной системы, в частности 2015 года, кандидаты в депутаты представляли политические партии. Соответственно, при выделении средств в разрезе фракций ограничивается возможность появления в горсовете новых лиц, так как мало кто будет голосовать за малоизвестного кандидата и его обещания. Все избиратели выберут того, кто реально может «выбить» деньги на его округ. Частично об этом в эфире одного из николаевских телеканалов заявлял глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. Он предположил, что при таком подходе к распределению бюджета ряд депутатов уже «зарезервировали» себе округ на следующие выборы.

- Я надеюсь, что сознательное, активное общество увидит, сколько экс-мэр города Николаева раздал денег депутатам на их округа. Что они там делали и каким образом использовали эти деньги – это другой вопрос. Но любой человек, любая политическая сила или любая политическая партия, которая сегодня будет избираться, должна уже преодолеть этот огромный денежный барьер, который стоит между тем человеком, который работает на округе за счет общественных денег, которые раздавались, и тем человеком, который сегодня придет и будет агитировать… Об этих вещах нужно говорить, - говорил Савченко.

Что касается отстраненного от должности городского головы Александра Сенкевича, то он не видит такой проблемы. По его мнению, депутаты вообще не закреплены за округами.

- Закреплённость за депутатами какого-либо округа сама по себе невозможна. Всех выбирали по многомандатным округам. Мне всё равно, какой где депутат. Я то мэр от всего города. В этом суть децентрализации. Деньги на места. Людям. А как эти изменения воспринимают люди, это проблема пиарщиков. По большому счету, людей не интересует, кто сделал: мэр, депутат, президент, премьер. Это условное деление, так как деньги давались не на площадки, а на школы, кухни садиков, ремонт внутрикварталок, - прокомментировал свое отношении к такому делению бюджета Сенкевич.

Как бы там ни было, помимо политической составляющей недостатка формулы «50 на 50» присутствует еще один – можно сказать, коммерческий. По словам одного из источников в горсовете, следователи, ведущие дело о хищениях бюджетных средств, подозревают, что помимо писем в адресами, на которые фракции просят направить их «формульные» деньги, были еще и списки фирм, у которых эти работы нужно заказывать. Проследить взаимосвязь между депутатами на округах и фирмами-подрядчиками легко – достаточно посмотреть на то, кто из исполнителей получил наибольшее количество средств на том или ином округе.

Отметим, что при анализе проплат департамента ЖКХ в учет брались только те адреса, которые можно закрепить за тем или иным адресом на округе. Отдельно было посчитано, что на выполнение проектно-сметной документации проведении экспертиз и за услуги авторского надзора департамент ЖКХ выплатил около 8,5 миллионов гривен. В то же время, за проведение технадзора за выполнением работ, сам департамент получил более 24 миллионов гривен. Учитывая то, что в деле Копейки доказательством хищения бюджетных средств является то, что департамент ЖКХ заплатил за ремонт крыш на 45-м округе, который так и не был выполнен, становится странным, что чиновники получают такие суммы за такую работу. Как можно было не увидеть, что работы не выполнены? Еще одной особенностью дела Копейки можно считать то, что подозреваемыми по данному делу проходит депутат, который официально не является участником бюджетного процесса, его сын и помощник, а также предприниматели, которые выполняли «работы». При этом чиновники, которые получили зарплаты за то, что увидели и приняли работы, которых нет, вне подозрений. По крайней мере, насколько нам известно, то им о подозрении не объявлено.

В любом случае, с распределением бюджетных средств остается открытым вопрос того, каким образом решается то, кому и где те или иные работы нужнее. И если существование формулы Сенкевича частично отвечает на этот вопрос, то подходы к формированию бюджетных запросов от бюджетных распорядителей остаются тайной. Возможно, по причине того, что городская власть не видит необходимости приобщать к формированию бюджета николаевцев, а может потому, что у большинства горожан нет времени ходить по кабинетам и «выбивать» себе в доме крыши, окна, замену канализации и т.п.

Примечание: при расчете сумм, выделенных на округов в разрезе фракций, брались перечисления бюджетных средств только при возможности привязать работы к конкретному адресу избирательного округа.

Над материалом работали Александра Ющишена и Юлия Давиденко, специально для «Преступности.НЕТ»