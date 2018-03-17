В Николаевской области строительство казарм в военном городке на полигоне «Широкий Лан» завершено на 60%.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Бриз».

Сейчас возвели стены 11 казарм, идут работы по прокладке внутренних сетей и вентиляции. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела Николаева Александр Марцоха заявил, что первая очередь работ выполнена на 60%, вторая– на 45%.

- Завершение работ планируется в четвертом квартале 2018 года, - говорит Александр Марцоха.

По его словам, в 2018 году предусмотрено 290,7 миллиона гривен на завершение строительства лагерного городка.

Ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Аналогичная ситуация, когда военным на этом полигоне пришлось жить в грязи, сложилась в 2016 году. Весной 2017 года началось строительство военного городка, которое сейчас продолжается.

Отметим, что на «Широком Лане» уже есть один военный городок, который может вместить примерно одну бригаду военных. Его построили за американские деньги для международных учений «Си Бриз». Ранее уже экс-начальник «Широкого Лана» полковник Юрий Микула отказался разместить часть бойцов в этом военном городке.