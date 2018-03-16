«Внесут в Классификатор видов экономической деятельности»: Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют - наработать необходимые документы, чтобы внести майнинг в Национальный классификатор «Классификация видов экономической деятельности» (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести «майнинг» в Классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность, - ПН) сейчас находится», - заявил Кубив.

Кубив добавил, что внесение пункта о майнинге в КВЭД должно происходить в классе 63.11 «Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность», поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных, в том числе с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

- Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество, - отметил Кубив.

Первый вице-премьер также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, а затем поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнерго вместе с Госстатом, Агентством электронного правительства, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта относительно дополнения Национального классификатора Украины «Классификация видов экономической деятельности».

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют обложить налогом операции с криптовалютой, а в НБУ намерены создать собственную.