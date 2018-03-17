В Николаеве администрации районов принялись штрафовать уличных торговцев – составили 28 протоколов

В трех районах Николаева провели рейды против уличных торговцев.

Об этом сообщили в администрациях Центрального, Заводского и Корабельного районов Николаева.

В Центральном районе 15 марта провели рейд, направленный на ликвидацию стихийной торговли на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской. На торговцев составили 5 административных протоколов

Аналогичные меры приняли в Корабельном районе – на торговцев на проспекте Богоявленском и улице Океановской составили 7 административных протоколов.

В Заводском районе провели рейд на улице Дунаева для «улучшения санитарного состояния района и недопущения стихийной торговли». По результатам проверки составили 16 протоколов.

«Двадцать граждан, которые торговали на этой улице, предупреждены о недопущении торговли в не отведенных для этого местах, после чего они прекратили свои противоправные действия», - рассказали в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 14 февраля оштрафовали торговцев, продававших на Соборной плюшевые сердца.