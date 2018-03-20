Государство пообещало николаевскому лыжнику Яровому $180 тысяч премии за медали на Паралимпиаде

Николаевский лыжник Максим Яровой, который стал золотым и бронзовым призером на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, получит вознаграждение от государства в размере $180 тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич на своей странице в «Facebook», пишет «НикСпорт».