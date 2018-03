В тройку самых дешевых стран мира попали Пакистан, Египет и Украина.

Об этом говорится в исследовании «The Cost of Living Around the World 2018», сообщает «Экономическая правда».

Список наиболее дорогих стран возглавили Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Напомним, ранее сообщалось, что 27% николаевцев хотели бы жить заграницей.