Верховная Рада упростила получение лицензии для небольших винодельческих предприятий

Верховная Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для небольших производителей винодельческой продукции.

Об этом сообщает «Левый берег».

За принятие в целом законопроекта №6693 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226. Документом предусматривается, что небольшие производители винпродукции не подлежат обязательной аттестации на соответствие требованиям относительно обеспечения жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.

Для получения лицензии небольшим производителям достаточно будет соответствующему органу предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.

Также в проекте прописано, что новые марки винопродукции утверждает руководитель предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или дегустационной комиссии профильного научного учреждения и отраслевой общественной организации. Отмечается, что необходимость проведения аттестации делала невозможным создание уникальных терруарних (местных) виноградных вин и легализацию малых производителей винпродукции в сельской местности.

Под небольшими производствами винодельческой продукции подразумеваются предприятия, которые осуществляют производство и разлив виноградных, плодово-ягодных вин и медовых напитков из виноматериалов исключительно собственного производства, полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда также собственного производства.

При этом документом предусматривается запрет на использование такими предприятиями спирта при производстве винопродукции.