Арестовали все, что было на территории Украины, - Кабмин взыскал с «Газпрома» 100 миллионов гривен

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает «Укринформ».

- Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с «Газпрома» ещё так же 6 миллиардов долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств – всё, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 миллионов гривен, которые уже попали в украинский бюджет, - отметил Петренко.

Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, «речь идёт о 8,5 миллиардах гривен».

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко заметил, что сейчас «Нафтогаз Украины» проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.