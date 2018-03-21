«Я ничего подписывать не буду», – Денисенко об актах выполненных работ в терминале николаевского аэропорта

И.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Дмитрий Денисенко заявил, что не будет подписывать акты выполненных фирмой «Житлопромбуд-8» работ в терминале аэропорта.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в среду, 21 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧАО СК «Житлопромбуд-8» обратилась к КП «Николаевский международный аэропорт» с просьбой подписать документы, подтверждающие проведение строительных работ в терминале аэропорта.

– Я этих актов пока не видел. Я подтверждаю, что я подписывать ничего не собираюсь. По крайней мере то, что не имеет законности. Естественно, документы подписывать нужно. Есть счета, предприятие работает, мы стремимся дальше, к завершению того, что мы начинали с Владиславом (Волошиным, – ПН). Есть огромное желание открыть аэропорт, так как этого и Влад очень хотел, и мы совместно это делали. Все, что сможем, мы дальше будем продолжать. Вчера общались с сертификационной службой, работа по сертификации продолжается. То, что вы сейчас говорите, это письмо от Стерпула, я видел его у Владислава. Я приеду на работу, я его посмотрю. Но, я подтверждаю свои слова, подписывать я ничего не буду, – отметил Денисенко.

Также он добавил, что, когда Волошин получил это письмо, он был расстроен.

– Он говорил, что вот «пришло письмо, мы не имеем права подписывать данный вид работ». Для того, чтобы подписать акты, нужны основания. Должен быть проект, экспертиза, технадзор. Должны быть соблюдены все законности выполнения этих работ. Только если все это произошло, тогда можно подписывать эти акты. Этого всего не было. Даже если эти акты и были, то, соответственно, он (Владислав Волошин, – ПН) не имел права их подписывать и не хотел, – добавил и.о. директора николаевского аэропорта.

При этом, по словам Денисенко, «эти акты выполненных работ не должны вместиться ни в один портфель».

– Я такого объема (документов, – ПН) не видел. В письме Григорий Стерпул перечислил те виды работ, которые он выполнил. Но акты выполненных работ – это бумаги на целый багажник легкового автомобиля, – резюмировал Дмитрий Денисенко.

Как известно, ранее в блоге журналист «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера и николаевским предприятием ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал многомиллионный договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала.

При этом часть работ по капитальному ремонту здания аэровокзала на момент подписания договора уже выполнила другая фирма - «Житлопромбуд-8». Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что фирма «Житлопромбуд-8» за эти работы не получила денег.

После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.