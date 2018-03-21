«Аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за ₴1,5 миллиона продержался три месяца

фото - из архива На ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве в конце 2017 года потратили более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко в соцсети Facebook в ответ на соответствующий вопрос члена исполнительного комитета городского совета Валдимира Тимошина.

«Помнится мне, что в ноябре-декабре 2017 года ремонтировали покрытие на Ингульском мосту. Куда асфальт делся за три месяца? Кто ремонт осуществлял? Сколько денег заплатили, и сколько откатили? Ау, право(лево)охранители вы где? В этом городе вообще власть хоть какая-то есть?» - спросил он.

По информации Максименко, работы на мосту проводила фирма «Николаевавтодор». Как известно, владельцем ее является депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач, Всего было отремонтировано 4127 м2 на общую сумму 1 миллион 586 тысяч 426 гривен.

«По гарантии в один год (но может подрядчик не согласиться и сослаться, что это были аварийные работы). Претензию в любом случае будем писать, когда снег сойдет», - написал Максименко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ингульский мост в Николаеве находится в лучшем состоянии, чем аварийный Варваровский.