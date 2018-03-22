«Amazon» намерен потратить $500 миллионов на съемку самого дорогого сериала в истории

Компания «Amazon Studio» вложит до $500 миллионов в создание первых двух сезонов сериала по «Властелину колец» Джона Толкиена.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Reuters».

Если эта информация подтвердится, сериал станет самым дорогим в истории. «Amazon» заплатила студии Warner Bros. Television $250 миллионов за права на экранизацию «Властелина колец». Производство двух сезонов и маркетинг могут обойтись еще в $500 миллионов.

Расходы на кинотрилогию Питера Джексона по «Властелину колец» были почти вдвое меньше – $281 миллион без учета инфляции и затрат на маркетинг.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкиена ведут переговоры с «Amazon Studios» о съемке сериала, основанного на романах «Властелина колец».