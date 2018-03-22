Львов в течение пяти лет откажется от «маршруток» – их заменят электротранспорт и большие автобусы

В четверг, 22 марта, Львовский горсовет поддержал петицию о полном отказе от малых автобусов – «маршруток» и организацию перевозок электротранспортом и удобными крупногабаритными автобусами.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

Согласно постановлению, управление транспорта должно разработать дорожную карту перехода на удобный транспорт. Однако переход состоится не в течение двух лет, как это предлагала автор петиции, а в течение пяти лет.

Предполагается, что крупногабаритные автобусы будут курсировать по четко определенному графику. Также в петиции отмечается необходимость обеспечить весь общественный транспорт пандусами и специально оборудованными местами для людей с инвалидностью, а также установить на остановках электронные табло с временем прибытия транспорта.

Ранее петицию уже поддержала транспортная депутатская комиссия, но предложила отсрочить переход на крупногабаритные автобусы на пять лет, поскольку за два года полностью отказаться от малогабаритных автобусов Львову не удастся.

Сейчас у коммунального перевозчика АТП-1 есть 65 новых больших автобусов «Электрон», 20 автобусов среднего класса Ataman и 18 автобусов ЧАЗ. Также пригодны к работе около 30 приобретенных в предыдущие годы ЛАЗов и больших автобусов из Европы. Еще 150 автобусов в этом году Львов планирует приобрести в лизинг. После этого, по словам директора АТП-1 Ореста Хамулы, нужно будет еще около 100 автобусов, чтобы заменить старые «маршрутки».

По словам директора «Львовэлектротранса» Олега Березы, во Львове есть 131 трамвай и 83 троллейбуса, однако большинство из них изношены, а часть подлежит списанию. Фактически работают на маршрутах 65 трамваев и 55 троллейбусов. В этом году Львов планирует приобрести 50 новых троллейбусов и до 50 подержаных трамваев из Европы.

Согласно утвержденной программе закупки подвижного состава, в 2020 году во Львове должны быть 120 трамваев, 120 троллейбусов, 340 больших и 150 малых автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что монетизация льгот может принести николаевским фирмам-перевозчикам по 10 миллионов гривен в месяц.