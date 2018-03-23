Генеральские зарплаты: Прокурор Николаевщины Дунас за прошлый год заработал почти в два раза больше, чем главный полицейский Мороз

За прошлый 2017 год прокурор Николаевщины Тарас Дунас получил в качестве заработной платы 617 тысяч 283 гривны, что почти в два раза выше годовой зарплаты начальника главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза в размере 343 тысяч 844 гривен.

Об этом говорится в их электронных декларациях, опубликованных на официальном сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Стоит отметить, что в графе доходы Мороз задекларировал только свою зарплату. При этом он хранит наличными средствами 15 тысяч долларов и 130 тысяч гривен, а также держит на счету в «Укрексимбанке» 180 тысяч 689 гривен.

Тарас Дунас в свою очередь указал, что его супруга за год заработала 25 тысяч 570 гривен во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Больше никаких доходов семьи не задекларировано так же, как и денежных активов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 4 августа 2017-го Президент Украины Петр Порошенко присвоил Юрию Морозу звание генерала полиции третьего ранга (аналог звания генерал-майора).

А 23 августа Тарасу Дунасу – звание государственного советника юстиции третьего класса. Данное звание соответствует военному званию генерал-майора.