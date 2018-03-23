Задержанный чиновник горсовета Николаева Кондратьев задекларировал 135 тысяч зарплаты

Александр Кондратьев Задержанный начальник отдела по организации оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета Александр Кондратьев задекларировал за прошлый год 135 тысяч гривен заработной платы.

Электронную декларацию Кондратьев подал 16 марта, она опубликована на официальном сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Украины.

В ней чиновник указал, что в собственности у него и у супруги числится две квартиры в Николаеве площадью 55,6 и 50,1 м.кв, а также автомобиль «Volkswagen Jetta» 2007 года выпуска.

Супруга Кондратьева за год получила 14 тысяч 865 гривен пенсии. Какие-либо денежные активы или другое имущество в декларации не указано.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Кондратьев был задержан 22 марта по подозрению в участии в коррупционной схеме. По информации в ГПУ, он имеет двойное гражданство – Украины и России, а его сын является военнослужащим Вооруженных Сил России.

Кроме него, по подозрению в совершении преступлений задержали еще пять человек, а именно – бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Следствие установило, что в период с мая 2017 по март 2018 Кондратьев вместе с остальными задержанными наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы.

Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.