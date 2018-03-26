Гендиректор николаевской «Зори» Картошкин задекларировал зарплату в ₴5,8 миллионов, новый гараж и обучение дочки в США

Константин Картошкин За прошлый 2017 год генеральный директор государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект», депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко» Константин Картошкин получил в качестве заработной платы 5 миллионов 805 тысяч 23 гривен.

Об этом свидетельствует опубликованная электронная декларация.

Это стало основным доходом семьи Картошкина. Кроме этого, он получил еще 27 тысяч 805 гривен процентов.

Как известно, в 2016 году Константин Картошкин задекларировал 3 миллиона 518 тысяч 204 гривны зарплаты и 200 тысяч гривен, как подарок в не денежной форме от некоего Валерия Шандры. При том, что человек с таким именем и фамилией возглавляет ПАО «Завод «Ленинская кузня», который связывают с Порошенко.

В 2017 году супруга гендиректора «Зори» приобрела гараж в Николаеве площадью 20,7 м.кв. за 78 тысяч гривен. Еще 277 тысяч 238 гривен семья Картошкиных потратила на обучение одной из дочерей в колледже США и 89 тысяч 177 гривен – на покупку авиабилетов.

При этом депутат хранит 66,5 тысяч долларов, 15 тысяч евро, 544 тысячи гривен на счетах ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины». Еще 4 миллиона 900 тысяч гривен значатся, как одолженные третьим лицам, и 39 тысяч 717 гривен, как активы в драгоценных металлах.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Картошкин в июне 2017 года получил премию почти в два миллиона гривен. В комментарии журналистам он объяснил, что эти деньги получил за хорошую работу в прошлом году.