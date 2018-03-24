Нацбанк Украины за год утилизировал старых купюр на 48,4 миллиарда гривен

Национальный банк Украины в 2017 году утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на 48,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает «Новое время».

В частности, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты номиналов: 1 гривна – 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн грн; 2 гривны – 63 млн штук на сумму 125,9 млн грн; 5 гривен – 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн грн; 10 гривен – 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн грн; 20 гривен – 71,7 млн штук на сумму 1,4 млрд грн; 50 гривен – 128,6 млн штук на сумму 6,4 млрд грн; 100 гривен – 129,8 млн штук на сумму 13 млрд грн; 200 гривен – 96,7 млн штук на сумму 19,3 млрд грн; 500 гривен – 13,4 млн штук на сумму 6,7 млрд грн.

Отмечается, что изъятие поврежденных банкнот происходит при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями, при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в банки и в НБУ и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.