«Агентство развития Николаева» ничему не научилось

Я наивно полагала, что после первой публикации об "Агентстве развития Николаева" что-то изменится.

Например, появятся какие-то критерии отбора проектов, которые предусмотрены программой, по которой работает структура.

Но нет. Этого не произошло.

Работали там в 2017 году, также, как и до этого. Для иллюстрации скрин акта приема выполненных работ по одному из проектов, который был предоставлен в качестве ответа на информационный запрос.

В акте указано, что работы были выполнены на основании договора, заключенного 1 августа. Уже 7 АРН подписывается акт выполненных работ, на которые согласно документу ушло 300 часов.

В сутках 24 часа. Умножаем 24 часа на 7 дней (с 1 по 7 августа) и получаем 168 часов. Всего было 168 часов...

Заплатили за 300.

Безусловно, можно предположить, что исполнитель мог нанять для этой работы людей. Интересно, нанимал ли? Или город в очередной раз переплатил за указанные услуги?) Мелочь, но тут немного, там немного и получается, что деньги вроде и есть у города а толку от них ноль.

И да, коллеги-журналисты, учитесь, сколько надо за свои материалы получать)))