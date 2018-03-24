Кабмин в апреле разошлет по областям группы «ревизоров» – они проверят, как расходуют бюджетные деньги

Кабинет министров Украины в апреле этого года направит в области специальные мобильные группы, которые будут, в том числе, проверять эффективность использования бюджетных средств на местах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «УНИАН».

- Как премьер-министр страны я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных средств, на использование полномочий, на влияние на все процессы в стране. И там, где должно было быть на реконструкции объекта соответствующее качество: для детей ходить, извините, в школьный туалет, или для людей с ограниченными возможностями, где не сделали пандус – я за это буду карать жестко и буду ставить вопрос об увольнении с должностей тех, кто не может нормально и качественно служить людям, - сказал Гройсман.

- Спуску я никому не дам – нравится это кому-то или нет, или будут работать нормально на людей, или я не буду с такими людьми работать. Халтура в Украине не нужна, - добавил премьер.

В качестве примера он привел дорожные работы, которые в некоторых регионах выполняются некачественно.

- Мы вкладываем сегодня миллиарды в дороги, еле-еле находим эти ресурсы – они их делают в прошлом году, а в этом дороги разваливаются. Они что, думают, что этого никто не видел и на это закроют глаза? Такого не будет, мы найдем каждого, кто сделал халтуру, и он будет за свои средства это выполнять, - сказал Гройсман.

Напомним, что ранее в Николаевской мэрии снова заговорили о списке недобросовестных подрядчиков.