Участникам боевых действий, которые не получают пособие, полагается денежная помощь к 9 мая, – военкомат Центрального района Николаева

Участники боевых действий, которые не получают пенсию и не состоят на учете на выплату единоразового денежного пособия в управлениях социальной защиты населения Центрального района, могут получить единоразовую денежную помощь к 9 мая.
Об этом сообщает военкомат Центрального района Николаева.
Как говорится в сообщении, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 170, «Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», имеющих право на получение единоразового денежного пособия в установленных размерах для: лиц с инвалидностью в результате войны 1 группы – 3685 гривен; 2 группы – 3265 гривен; 3 группы – 2845 гривен; участников боевых действий – 1265 гривен; членов семей погибших ветеранов войны – 630 гривен; участников войны – 525 гривен».
«Участникам боевых действий, которые не получают пенсию и не состоят на учете на выплату указанного пособия в управлениях социальной защиты населения Центрального района, просьба обратиться в Центральный районный военный комиссариат по адресу: улица Шевченко, 45 для подачи документов (копия паспорта, копия идентификационного кода, копия удостоверения участника боевых действий, № расчетного счета (справка из Сбербанка или Приватбанка) на получение единоразовой денежной помощи к 9 мая», – говорится в сообщении.