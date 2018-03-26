Участникам боевых действий, которые не получают пособие, полагается денежная помощь к 9 мая, – военкомат Центрального района Николаева

Участники боевых действий, которые не получают пенсию и не состоят на учете на выплату единоразового денежного пособия в управлениях социальной защиты населения Центрального района, могут получить единоразовую денежную помощь к 9 мая.

Об этом сообщает военкомат Центрального района Николаева.

Как говорится в сообщении, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 170, «Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», имеющих право на получение единоразового денежного пособия в установленных размерах для: лиц с инвалидностью в результате войны 1 группы – 3685 гривен; 2 группы – 3265 гривен; 3 группы – 2845 гривен; участников боевых действий – 1265 гривен; членов семей погибших ветеранов войны – 630 гривен; участников войны – 525 гривен».