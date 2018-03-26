Пункты пропуска «Краковец» и «Шегини» будут реконструировать компании тестя Насирова и мэра Одессы Туханова

Государственная фискальная служба провела тендер на реконструкцию автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей, на сумму 22 миллиона евро, одним из победителей на котором стала компания-субподрядчик, принадлежащая тестю экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова Александру Глебовском.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Так, компания «Альтис-Констракшн» получила право на распределение 5% выделенных средств. Кроме нее, среди победителей тендера оказалась компания «Росдорстрой», совладельцем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

По данным издания, победители соревновались между собой и польскими компаниями «T4B Sp z o o» и «Mirbud S.A», которых не допустили к конкурсу по жалобе Антимонопольного комитета за отсутствия договора о привлечении инженера-проектировщика.

Компания «Альтис-Констракшн» будет осуществлять строительные и ремонтные работы, обустройство структурированной кабельной сети, весового комплекса, системы видеоконтроля, считывания номерных знаков и контроля доступа.

Издание также отмечает, что сравнить заявленные компаниями-победителями цены на выполнение работ по рыночным нельзя из-за отсутствия в открытом доступе смет выполнения работ.

Напомним, ранее тесть Насирова получит еще 40 миллионов гривен на реконструкцию Почтовой площади в Киеве.

Отметим, ранее сообщалось, что тесть Насирова за шесть лет выиграл на тендерах более трех миллиардов гривен.