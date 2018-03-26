Разработчик техзадания на закупку транспортной стратегии Николаева стал представителем фирмы-победителя торгов

Денис Моляка, фото:mkrada.gov.ua Разработкой проекта целевой городской программы «Развитие устойчивой городской мобильности» и подготовкой технического задания для тендера по закупке так называемой транспортной стратегии занимался Денис Моляка, который после победы фирмы «А+С» в торгах стал ее представителем.

О том, что Денис Моляка является разработчиком программы, свидетельствует ответ на информационный запрос «Преступности.НЕТ» к коммунальному учреждению «Агентство развития Николаева».

Так, в спецификации к договору между Молякой и «Агентством развития» указано, что тот за 30 тысяч гривен берет на себя обязательства подготовить программу и техзадание на закупку разработки транспортной стратегии. При этом в спецификации указывается, что Моляка должен согласовать уже разработанную программу на профильной депутатской комиссии Николаевского городского совета.

Как известно, разработка транспортной стратегии была заложена в программу «О развитии устойчивой городской мобильности», над которой работал Моляка. Она была принята перед утверждением бюджета Николаева на 2018 год. Эта программа предусматривает решение вопроса пассажирских перевозок, развитие водного и электротранспорта, разработку планов по оптимизации парковки частных транспортных средств такси и комплексных схем организации дорожного движения. Общая сумма на реализацию данной программы составляет 6,4 миллионов гривен, на 2018 год в бюджете заложено 4,4 миллиона гривен и еще два миллиона на 2019 год.

Примечательно, что согласно самой программе, которую утвердили депутаты Николаевского городского совета, ее официальным разработчиком является управление транспорта. При этом КУ «Агентство развития Николаева» и КП «Николаевэлектротранс» выступали соавторами разработки.

По результатам открытых торгов на услугу «Разработка Плана устойчивой городской мобильности города Николаева» 7 марта исполнительный комитет горсовета подписал соответствующий договор с компанией «А+С Украина», которая за это получит 3 миллиона 750 тысяч гривен.

Стоит отметить, что фирма «А+С» согласилась выполнить услуги по наиболее высокой цене. Всего в тендере на разработку транспортной стратегии участвовали три фирмы: немецкое представительство компании «Dornier Consulting International GmbH», Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет и ООО «А+С Україна».

Несмотря на то, что первые два участника предложили взяться за работу за меньшую сумму, тендерный комитет исполкома Николаевского городского совета принял решение остановить свой выбор на компании «А+С Україна». В обосновании отказа признавать «Dornier Consulting International GmbH» победителем тендерный комитет исполкома перечисляет несоответствия предложения немецкого представительства тому, что запрашивает город Николаев. В случае же с отказом харьковскому институту, который уже пытался помочь Николаеву разобраться с транспортной проблемой и работал над оптимизацией маршрутов, то там обоснованием нежелания заключать договор стала ссылка на то, что у института нет опыта в разработке велосипедной инфраструктуры и разработки планов устойчивой мобильности городов.

Что касается регистрационных данных компании «А+С Україна», то фирма была зарегистрирована в 2007 году. Ее уставной капитал указан в размере 46 тысяч гривен. Учредители компании немец из города Дрезден Аппельт Файт и полтавчанин Игорь Корнев. Директором «А+С Україна» с 2012 года является Дмитрий Беспалов, который после того, как на встрече со студентами отправленный в отставку мэр Николаева Александр Сенкевич предлагал посчитать пассажиропоток с помощью студентов с ведерками, на своей странице в соцсети писал, что его предприятие готово заняться подсчетом пассажиропотока совершенно бесплатно.

Уже после признания компании «А+С Україна» победителем торгов и подписания с ней договора проектный менеджер «Агентства развития Николаева» Денис Моляка стал представителем «А+С» и координатором проекта в Николаеве. О чем свидетельствует сообщение отдела информационного обеспечения Николаевского горсовета.

И информация, опубликованная на странице «Агентства развития Николаева» в Facebook.

При этом, в середине января, комментируя информацию о том, как обстоят дела с работой коммунального учреждения «Агентство развития Николаева», Татьяна Казакова говорила следующее:

«Агентство развития» в первую очередь занимается сейчас стратегией. Транспортной стратегией. Более того, мы на исполкоме приняли изменение в тендерный комитет, чтобы стратегия транспорта, а это 4 миллиона 400 (гривен, - ПН), как можно быстрее прошли и мы буквально на следующей неделе проверили тендерную документацию и был объявлен тендер, чтобы не терять никакую минуту. Этой стратегией, кстати, занимается Денис Моляка, связанный с «Агентством развития».

На уточняющий вопрос о том, в качестве кого Денис Моляка, который не является работником исполнительного комитета Николаевского горсовета, принимает участие в разработке стратегии, Казакова говорила:

Он, может, по контракту работает с «Агентством развития». Скорее всего, он по контракту с ними работает. Мое предложение было Денису, лично мое предложение, чтобы он шел в наше управление транспорта и занимался вот этой стратегией. Пока он воздержался.

При этом отвечая на вопрос о том, какую ответственность будет нести Денис Моляка за свою работу, Казакова ответила: