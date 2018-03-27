Николаевская прокуратура продолжает судиться за земли в Коблево и намерена отобрать еще один участок

Николаевская местная прокуратура №1 в судебном порядке требует от гражданина вернуть в собственность государства земельный участок площадью почти 1 гектар.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Участок стоимостью около 850 тысяч гривен входит в государственный лесной фонд и расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря в селе Коблево.

«Основанием для предъявления иска стал отвода участка в коммерческих целях и отчуждение с нарушением земельного, водного и градостроительного законодательства. Реагируя на нарушения, местная прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском, рассмотрение которого продолжается», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине гражданин Литвы вовремя не оформил наследство на участки земли и теперь их хотят забрать через суд.