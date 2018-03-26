Экс-собственник обанкротившихся банков Бахматюк заявил, что согласен погасить долг в 40 миллиардов гривен за 10 лет

Экс-собственник обанкротившихся банков «ВиЭйБи» и «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк подтвердил задекларированное ранее намерение погасить долги структур перед государством «в разумные сроки — на протяжении около 10 лет».

Об этом говорится в статье «Zn.ua».

По данным НБУ, обанкротившиеся структуры Бахматюка перед государством и кредиторами составляли 37,9 млрд грн. В эту сумму входят обязательства «ВиЭйБи» и «Финансовой инициативы» перед НБУ (на тот момент 10,9 млрд грн), вкладчиками и другими кредиторами (21,7 млрд), а также задолженность компаний агробарона перед госбанками (5,3 млрд грн).

Бахматюк считает, что его предложение «существенно лучше тех условий, на которых сейчас продает Фонд гарантирования вкладов физлиц — приблизительно 10% их первоначальной стоимости».

- На самом же деле, если, кроме банковских, принимать в расчет еще и внешние долги бахматюковских компаний (по последним оценкам, около 1,5 млрд долл.), то сумма получится значительно больше, — говорится в статье. — Согласно заявлениям Гонтаревой, долг Бахматюка по инсайдерским кредитам в портфеле его банков-банкротов достигает 28,2 млрд грн. «В «ВиЭйБи» таких кредитов было 70%, в «Финансовой инициативе» — 96%. Это не только займы «Укрлендфармингу», там же огромное количество компаний, связанных с акционером, - уверяла экс-глава НБУ.

Для понимания: список компаний, которым, по данным НБУ, выдавали кредиты бывшие «карманные» банки агробарона, занимает 21 страницу».

Внешне все можно было бы воспринимать таким образом, что борьба между Гонтаревой и Бахматюком завершилась боевой ничьей, сказано в статье. Если бы де-факто это не означало, что проиграли государство и налогоплательщики. И, скорее всего, придется фиксировать проигрыш, если госчиновники вновь согласятся на «реструктуризационную схему».