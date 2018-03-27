«У нас много проблем после ямочного»: ДЖКХ Николаева на текущий ремонт улиц города необходимо 3,7 миллиарда гривен

На ремонт дорог Николаева, где проводился ямочный ремонт необходимо около четырех миллиардов гривен, а в наличии департамента ЖКХ есть только 25 миллионов гривен.

Об этом замдиректора – начальник управления Департамента ЖКХ Наталья Осецкая рассказала во вторник, 27 марта, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского горсовета.

Так, она сообщила, что работники департамента ЖКХ осмотрели все дороги, которые ремонтировались на протяжении с 2015 по 2017 года. На те дороги, которые в результате эксплуатации были разбиты, на них составили акты дефектов и подрядчики, выполнявшие там ремонт обязуются устранить недостатки.

Натьлья Осецкая (справа) - Но у нас есть много проблем по дорогам, где выполнялся именно ямочный ремонт - текущий. Те карты, которые были уложены, стоят, а рядом вокруг карт идет разрушение. Мы просчитали – чтобы отремонтировать наши дороги, обеспечить проезжаемость, надо 3,7 миллиардов гривен. Но, на сегодняшний день нам выделили 25 миллионов гривен на текущий ремонт дорог, на капитальный ремонт ни копейки не выделили. Мы ждем перераспределения бюджета, - заявила Наталья Осецкая.

В частности, наличие претензионной работы на комиссии подтвердил вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец. По его словам, на сегодняшний день направлены письма всем подрядчикам по устранению недостатков.

- Все подрядчики, которые делали у нас дороги в прошлом, позапрошлом году, - все попали. Возможно, несоблюдение технологий, возможно, использовали материалы подешевле, - считает он.

Также, он сообщил, что устранение недостатков будет проводится за счет подрядчиков, а в случае отказа или невыполнения работ, с этим подрядчиком больше не будут заключать договора. В частности, в Антимонопольный комитет будет направлена жалоба и будут действовать штрафные санкции.

При этом депутаты постоянной транспортной комиссии - Сергей Исаков и Владимир Евтушенко, не очень верят в то, что подрядчики все таки устранят недостатки. К тому же, Исаков считает, что все проблемы с николаевскими дорогами из-за технадзора, который подчинен исполнителю.

Напомним, что Департамент ЖКХ Николаевского горсовета направил письма подрядным организациям, которые в прошлом году занимались ремонтными работами дорог города, с требованием устранить появившиеся дефекты.