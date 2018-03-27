«Газпром» отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража, - «Нафтогаз-Украина»

«Газпром» отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на минувшей неделе с целью обсуждения дальнейших действий после двух побед «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

«На встрече «Газпром» дал ясно понять, что отказывается возобновить поставки природного газа в Украину, в соответствии с решением арбитража, которое было принято в декабре 2017 года. Также «Газпром» отказался выплатить 2,6 млрд долл., присужденные ему арбитражем в феврале по спору о транзитном контракте», - сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины».

На встрече представители «Газпрома» настаивали на внесении поправок к контракту либо на его расторжении. В «Нафтогазе» считают, что такие действия являются нарушениями и пренебрежениями решений, вынесенных Стокгольмским арбитражем. «Нафтогаз» счел предложения «Газпрома» неприемлемыми и отказал их принять», - сообщила пресс-служба.

Отказ «Газпрома» выполнить решение международного арбитража ставит под вопрос его благонадежность как партнера Европейской газовой индустрии. Отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража и выплаты согласно его решению финансовых средств является угрозой и для других контрактов, процитировала пресс-служба «Нафтогаза» главного коммерческого директора Юрия Витренко.

Сообщается, что стороны договорились провести следующий раунд переговоров в апреле. «Газпром» должен подготовить к ней свои комментарии по новым ставкам тарифа на транзит газа в украинской ГТС. Также запланировано обсуждение вопроса транзита российского газа в ЕС в украинской ГТС после истечения действия контракта в 2019 году.

Ранее заместитель предправления «Газпрома» Александр Медведев сообщил журналистам о встрече представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в рамках переговорного процесса по процедуре расторжения контрактов на поставку газа и его транзит. Медведев также сообщил, что «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту — апелляция будет подана до конца марта.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.