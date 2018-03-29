«Зоря»-«Машпроект» заключила договор на ремонт двигателей и получит 143 миллиона гривен

Филиал «Укргазэнергосервиса» - ПАО «Укртрансгаз» 23 января и 27 февраля заключил пять соглашений с николаевским заводом «Зоря»-«Машпроект» о ремонте газотурбинных двигателей на общую сумму 143,2 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Все закупки провели по переговорной процедуре. Тендеры дважды приходилось отменять, потому что на них не приходил никто, кроме производителя двигателей – завода «Зоря»-«Машпроект».

В этом году капитально отремонтируют три газотурбинных двигателя ДТ-71ПЗ, газотурбинный двигатель ДН80Л и силовую турбину другого газотурбинного двигателя ДН80Л. Гарантия составляет 18 месяцев после отгрузки с завода и 6 тысяч моточасов с первого пуска.

Напомним, директором завода является Константин Картошкин. Ранее с ​​2009 года возглавлял ОАО «Севастопольский морской завод» Петра Порошенко, теперь также является депутатом Николаевского городского совета от партии президента. Сообщалось, что Картошкин задекларировал зарплату в 5,8 миллионов гривен, новый гараж и обучение дочки в США.