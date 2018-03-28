Конгресс США продлил запрет на финансирование полка Азов из американского бюджета, - СМИ

В принятом недавно федеральном бюджете США содержится пункт о запрете оказания какой-либо помощи полку Азов.

Об этом сообщает «The Hill».

Издание назвало Азов «ультранационалистическим вооруженным формированием, которое открыто принимает в свои ряды неонацистов».

Отмечается, что в законопроектах о бюджете, которые принимались последние три года Палатой представителей, содержался запрет на передачу американской помощи Азову, но это положение каждый раз исключалось перед принятием бюджета в окончательном варианте.

Однако в этом году закон предусматривает, что выделяемые средства не могут «использоваться для передачи вооружений, обучения или оказания другой помощи батальону Азов».

Как заявил член Палаты представителей Ро Ханна, который является противником оказания Украине помощи летального характера, «идея превосходства белой расы и неонацисты являются неприемлемыми, и им нет места в нашем мире».

«Я очень рад, что недавно принятый всеобъемлющий закон запрещает США поставлять оружие и обучать неонацистский батальон Азов, который воюет в Украине», - сказал он.

Напомним, согласно бюджетному закону, США в 2018 году выделят Украине помощь в размере $620,7 миллионов. Из которых - $200 миллионов - по линии Пентагона, и $420,7 миллионов – по линии Государственного департамента.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, несмотря на предыдущие угрозы ветировать документ.

Отметим, что в 2017 году Конгресс США также запретил Украине тратить выделенные деньги на финансирование полка «Азов»