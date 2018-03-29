Фирма из Николаева организует для ученых экспедицию в Антарктиду за 31,5 миллион гривен

Национальный антарктический научный центр заключил с николаевской фирмой ООО «Интерпромфлот» договор на услуги по подготовке и проведению антарктической экспедиции.

Эти данные размещены на сайте системы Prozorro.

Так, договор на услуги по подготовке экспедиции подписали в четверг, 29 марта, с ООО «Интерпромфлот», который находится по адресу улица Коминтерна, дом 31 и занимается предоставлением в аренду водных транспортных средств.

Отметим, что научный центр не проводил тендер, ссылаясь на cтатью 35, пункт 3 закона о конкурсных закупках. С фирмой, которой руководит Сергей Харенко, договор подписали на сумму 31,5 миллион гривен.

«Насущная необходимость в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которая делает невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения тендера, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, а также предоставлением в установленном порядке Украиной гуманитарной помощи другим государствам. Применение переговорной процедуры закупки в таких случаях осуществляется по решению заказчика по каждой процедуре», - говорится в сообщении.

В заключенном договоре отмечается, что фирма должна будет обеспечить доставку продуктов, бытовой техники, лекарств, спортивного инвентаря и других необходимых для экспедиции вещей.

В то же время, в приложении к договору указывается, что ООО «Интерпромфлот» должен доставить 25 человек на остров Галиндс, на котором находится украинская антарктическая станция Академик Вернадский, не позднее 27 марта 2018 года, в то время как договор подписали уже в четверг, 29 марта. Эвакуировать людей с острова они обязуются не позднее 14 апреля.