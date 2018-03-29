Украинские чиновники задекларировали 8 миллионов гривен выигрышей в лотерею

Украинские чиновники в 2015-2018 годах указали в своих декларациях выигрыши в лотереи и на букмекерских ставках в размере 7,874 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Наибольшую сумму от выигрыша в лотерею задекларировал народный депутат от «Самопомочи» Павел Кишкар. В своей декларации за 2015 год он указал, что выиграл в лотерею 1,2 млн гривен. Кишкар объяснил, что смог выиграть благодаря математическому анализу.

1 млн гривен выигрыша принесла лотерея «Лото-Забава» начальнице отдела образования Шполянского городского совета Черкасской области Ирине Каландирец.

777 тысяч гривен заработала в лотерею жена начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александра Мороза, выведя своего мужа на третье место рейтинга.

Однопартиец Олега Ляшко Алексей Ленский в 2015 году выиграл у «Украинской национальной лотереи» 9,5 тыс гривен, а в 2016-м - почти 562 тысячи гривен. В декларации за 2017 год сумма выигрыша Ленского составила лишь 76,5 тысяч гривен.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выиграл в лотерею трижды. 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в котором сообщил о трех выигрыше в «УНЛ» на общую сумму 571 тысяча гривен. Принесли их Ляшко, якобы, ставки на футбольные матчи.

НАБУ заподозрило Ляшко в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

Напомним, ранее глава николаевской полиции признал, что ничего не может сделать с игровыми автоматами