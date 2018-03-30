В Николаеве составили протоколы на торговцев на Соборной – им грозит штраф до 34 тысяч гривен

В Николаеве 29 марта провели очередной рейд по улице Соборной, в ходе которого проверили торговые точки на наличие разрешительных документов.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Рейд провели сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета совместно с представителями Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

В результате рейда выявили факты незаконной торговой деятельности. Представители полиции изъяли передвижное оборудование для изготовления сладкой ваты, тележку-велорикшу, приспособленную для продажи попкорна, несколько гироциклов.

Также составили протоколы об административном правонарушении, согласно которому нарушители заплатят штраф в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен).

Напомним, что ранее на Соборной демонтировали незаконные МАФы и рекламу.